Россиянам посоветовали отдыхать в Азии

В азиатских странах столкнулись с дефицитом туристов, поэтому россиянам, планирующим летний отдых за границей, стоит присмотреться к этому направлению. Такой совет дал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

© РИА Новости

«Падение европейского рынка есть везде, особенно в тех странах, куда европейцы летели со стыковкой на Ближнем Востоке, а это вся Азия. И это ведет к тому, что везде можно найти отели, которые дают скидки, так как испытывают дефицит туристов», – рассказал эксперт в беседе с «РИА Новости».

По его словам, после конфликта на Ближнем Востоке поток европейских туристов сократился и отельеры в азиатских странах столкнулись с дефицитом отдыхающих. Они готовы предоставлять значительные скидки, а потому российским туристам, которые не слишком пугливы, можно рассчитывать на доступный отдых там.

Он уверен, что туроператоры будут предлагать скидки и запускать акции раннего бронирования на осень-зиму.