Российский туризм в Танзанию набирает обороты

«Поток туристов увеличивается, и по сравнению с предыдущим годом он вырос на 40%», — отметил министр.

Решетников подчеркнул, что на данный момент добраться до Танзании из России можно лишь с пересадками в других государствах из-за отсутствия прямого авиасообщения. Тем не менее, ведутся активные переговоры с целью открытия прямых рейсов.

«Мы прорабатываем возможность запуска как прямых перелетов, так и регулярных рейсов с промежуточной посадкой в третьей стране», — пояснил глава Минэкономразвития.

В настоящее время среди российских туристов наиболее востребован пляжный отдых на острове Занзибар, а также уникальные туры по национальным паркам в окрестностях горы Килиманджаро.

