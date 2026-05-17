Путешественник назвал пять особенностей Беларуси

Российский тревел-блогер проехался на машине по Беларуси и назвал пять особенностей этой страны, которые заставили его «хлопать глазами». Впечатлениями он поделился в личном блоге «Интересные путешествия» на платформе «Дзен».

© РИА Новости

Автор публикации отметил, что местная историческая архитектура выглядит так, будто ее только что отреставрировали.

«Везде тротуары, пешеходные улицы — для туриста созданы все условия. Но самое странное: стоишь в центре города в обед, а там ни души. Сначала пугает, потом начинаешь кайфовать от этой умиротворяющей тишины», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

Во-вторых, путешественник подчеркнул, что в Беларуси чисто даже там, где обычно бывает грязно: в городах, крошечных деревнях и особенно на трассах.

«Создается ощущение, что белорусы наняли генеральную уборку всей страны 24/7», — поиронизировал он.

Путешественник также удивился, что у местных жителей «хамство просто отключено». По его словам, их отличает ровное, спокойное добродушие. Кроме того, автор признался, что в любом белорусском ресторане можно вкусно от души поесть и заплатить копейки, а о местных дорогах «можно только мечтать».

Ранее голландский тревел-блогер Махил Снейп побывал в столице Беларуси Минске и удивился обилию казино в городе. За час прогулки он увидел больше пяти игорных заведений.