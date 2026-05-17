Туристы ринулись к месту совместного фото Си Цзиньпина и Дональда Трампа

После совместной фотографии Си Цзиньпина и Дональда Трампа у Храма Неба в Пекине это место стало одной из популярных туристических точек. Гости китайской столицы массово приезжают к знаменитому Залу жатвенных молитв, чтобы найти площадку, где стояли лидеры двух государств во время официальной фотосессии.

Трамп побывал там 14 мая в рамках визита в Китай. Главы государств встретились у храма, сфотографировались, а затем осмотрели исторический комплекс. Во время экскурсии Си Цзиньпин рассказал Трампу об истории этого памятника и философии, лежащей в основе древней китайской архитектуры. Он также напомнил, что еще в 2017 году показывал Трампу старинную часть Пекина и главный дворцовый комплекс.

После публикации официальных фотографий и видео из Храма Неба место стало вирусным в китайских соцсетях. Посетители начали искать ту самую точку, где стояли Си Цзиньпин и Трамп во время съемки. Судя по публикациям в телеграм-каналах, многие туристы повторяют кадр, фотографируясь на той же площадке перед Залом жатвенных молитв.

Храм Неба считается одной из главных достопримечательностей Пекина и символом китайской цивилизации. Исторический комплекс был построен в XV веке во времена династии Мин. Именно здесь китайские императоры проводили церемонии молитвы о хорошем урожае и благополучии страны.