В Египте на пляже выловили опасную акулу-мако

В Египте после недавнего предупреждения экологов о возможном появлении акул в курортных зонах туристы заметили одну из них на пляже в Эль-Кусейре, что в 130 км южнее Хургады. Хищник подплыл к самому берегу, что вызвало панику среди отдыхающих. Люди своевременно выбрались из воды, и никто не пострадал. С акулой же быстро разобрались рыбаки.

Местные власти предупредили дайвинг-центры и организаторов круизов о высоких рисках и призвали туристов быть осторожными. Морские патрули начали обследовать акваторию около рифов и пляжей в поисках других опасных морских обитателей.

В национальном институте океанографии определили, что нарушителем спокойствия стала трехметровая акула-мако. Хищник был голоден: в желудке не нашли остатков пищи. Представитель этого вида считается агрессивным и способным напасть на человека, особенно, если он возбужден или спровоцирован.

При этом ученые не одобрили предпринятые меры, назвав произошедшее «хаосом» и отметив, что такие существа нужны для экологического баланса. По оценкам специалистов из заповедников Красного моря, присутствие акул вблизи пляжей не обязательно представляет прямую угрозу для людей, нападения редки и связаны с исключительными и необычными обстоятельствами, которые обычно не повторяются.

Пока неизвестно, кто распорядился вытащить огромную рыбину на берег, не став дожидаться представителей заповедника. Возможно, это была личная инициатива рыбаков – официальной информации в египетской прессе пока не появлялось.

В соцсетях инцидент вызвал не только тревогу среди туристов, но и дискуссию о целесообразности поимки акулы. В паблике прокомментировали, что для нее море – естественная среда обитания, «где люди – гости», что рыба ни в чем не виновата и ее надо было отпустить после чипирования.

Другие же призвали сказать спасибо тем, кто «защищает пляжи и действует быстро, прежде чем случится беда». И напомнили о трагической гибели российского туриста от зубов тигровой акулы рядом с отелем Elysees Hotel Hurghada два года назад и других случаях нападения на пляжах Хургады и Шарм-эль-Шейха.

