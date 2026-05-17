Названы основные правила въезда в Абхазию в 2026 году

Дети до 14 лет теперь могут въезжать в Абхазию по свидетельству о рождении: как сообщили в МИД РФ, этот временный порядок будет действовать до конца 2027 года. С 20 января 2026 года несовершеннолетним для въезда требовался действующий загранпаспорт, и, по данным туроператоров, из-за этого существенно снизился туристический поток. Турэксперт Екатерина Васильева расскажет, какие еще правила въезда в Абхазию действуют на сегодняшний день, что там посмотреть и в какую сумму обойдется поездка.

© globallookpress

Правила въезда

Гражданам РФ старше 14 лет для въезда в Абхазию понадобится российский или загранпаспорт, после чего находиться на территории республики можно до 90 дней. До 14 необходимо свидетельство о рождении, на котором проставлен штамп о российском гражданстве. Также туроператоры рекомендуют на всякий случай иметь с собой загранпаспорт, если он уже есть.

В случае поездки на собственном авто также понадобится обязательная страховка – полис можно приобрести при пересечении границы на постах ГАИ "Бзыбь" и "Приморское", а в Сухуме рядом с ТЦ "Сухум-Маркет". Минимальный страховой тариф – 500 рублей на три дня и 1 000 рублей на 15 дней. Штраф за отсутствие страховки – 600 рублей.

Что посмотреть

В Абхазию стоит ехать как минимум за тем, чтобы подышать свежим воздухом: здесь нет крупных промышленных предприятий, местные занимаются в основном сельским хозяйством, и везде растет эвкалипт, который насыщает атмосферу фитонцидами. Это благодатная почва для санаторно-курортного лечения, так что санаториев и пансионатов здесь много, а цены на путевки начинаются в среднем от 1 500 рублей в сутки за номер на двоих, с лечением – от 2 500 рублей в сутки с человека.

Пляжи в Абхазии в основном галечные, но иногда встречаются и песчаные (например, Синопский пляж неподалеку от Сухума). Купальный сезон в этом году откроется 5 июня, сообщил начальник Госинспекции по маломерным судам МЧС республики Тенгиз Сабуа.

Одна из самых популярных среди туристов природных достопримечательностей – живописное высокогорное озеро Рица. Купаться там нельзя – у озера заповедный статус, плюс оно очень холодное круглый год, но красота необыкновенная: летом оно переливается всеми оттенками зеленого, а зимой – сине-голубого. Ехать сюда ближе всего из Гагры (около 55 километров по трассе), а цены на однодневные экскурсии начинаются от 900 рублей с человека.

Еще один туристический мастхэв в Абхазии – древний город Новый Афон и Новоафонский монастырь со старинными фресками и иконами. Экскурсии в монастырь обычно начинаются в Сочи и стоят от 1 400 рублей с человека, иногда в программу входит также посещение подземной Новоафонской пещеры, которой около двух миллионов лет, и озера Рица.

Здесь же, в Новом Афоне, расположена одна из пяти абхазских дач Иосифа Сталина – небольшая, обставленная довольно по-спартански и выкрашенная в зеленый цвет, чтобы ее не было видно с дороги. Сегодня здесь открыт музей, за 300 рублей с человека проведут короткую экскурсию. Еще одна дача Сталина – "Холодная речка" – находится в Гаграх: считается, что именно она была его любимой. Она также доступна к посещению, вход 350 рублей.

Как добраться и сколько стоит

Напрямую из Москвы в Сухум летают авиакомпании "Икар" и Nordwind Airlines. Перелет в одну сторону займет около 3,5 часа, стоимость билетов – от 16 тысяч рублей туда и обратно.

Поезд в Сухум отправляется с Казанского вокзала ежедневно, время в пути – около 40 часов, а стоимость билета – примерно от 6 200 рублей в одну сторону. Этот же поезд останавливается в Гагре, Гудауте и Новом Афоне, время в пути и стоимость билета будут незначительно различаться. Таможенный контроль проходит прямо в поезде без высадки пассажиров, на российской стороне на станции Веселое займет около 60 минут, на абхазской, на станции Цандрипш, – в районе получаса.

Цены на гостевые дома в Гагре или Новом Афоне начинаются от 700 рублей в сутки за номер на двоих. В свою очередь, в Сухуме подороже – от 1 300 рублей за номер на двоих.