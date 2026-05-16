Когда Etihad возобновит рейсы из Сочи, Петербурга и Казани

«Когда Etihad Airways возобновит рейсы в Сочи?» – спрашивают туристы в соцсетях.

© РИА Новости

Их также интересует возвращение авиакомпании на маршруты из Абу-Даби в Санкт-Петербург и Казань. Сейчас арабский перевозчик выполняет регулярные полеты только по одному российскому направлению – в Москву. Boeing 787 вылетает из Шереметьево дважды в день (EY 842 и EY 846).

Редакция направила запрос в авиакомпанию, однако ответ пока не поступил. Судя по информации на официальном сайте Etihad, полеты в аэропорт Адлера планируют возобновить с 15 июня. Первый рейс из Сочи в Абу-Даби должен отправиться 17 июня.

Рейсы EY 858 заявлены с частотой пять раз в неделю. Стоимость билетов начинается от 267 евро (около 23 тыс. руб.), время в пути – чуть менее четырех часов.

О планах перевозчика косвенно свидетельствуют уведомления, которые получают пассажиры стыковочных маршрутов. Так, туристы, собирающиеся лететь в июне из Сочи на Мальдивы через Абу-Даби, рассказывают, что авиакомпания изменила время пересадки в эмиратской столице: у одних ожидание между рейсами увеличилось, у других, наоборот, сократилось.

«Теперь на стыковку у нас остается всего 50 минут. Если рейс из Сочи задержится, можно не успеть на ночной вылет в Мале», – беспокоятся пассажиры.

Что касается Санкт-Петербурга и Казани, то этих направлений нет в летнем расписании Etihad Airways. Полеты из Пулково (EY 854) появляются на официальном сайте начиная с 27 октября с частотой три раза в неделю. Время в пути составит 6 часов 15 минут.

Маршрут Казань – Абу-Даби также заявлен только в зимнем расписании – с 25 октября. Авиакомпания планирует выполнять по три рейса EY 840 в неделю. Продолжительность перелета – 6 часов 20 минут.

Etihad Airways убрала рейсы в Санкт-Петербург из системы бронирования еще в начале апреля – тогда исчезли вылеты на май и весь летний сезон. Пассажирам предложили вернуть деньги либо заменить город отправления на Москву. Одновременно были отменены и летние полеты в Казань. При этом программу в Сочи перевозчик сначала рассчитывал возобновить с 1 мая, но позже перенес запуск на июнь.