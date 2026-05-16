В аэропорту Антальи произошли долгожданные изменения

Новые правила для индивидуальных трансферов в аэропорту Антальи, вступившие в силу 12 мая, вновь изменили. Произошло это сразу после забастовки водителей, прошедшей в тот же день. Ожидается, что корректировки помогут туристам быстрее добираться до своих машин. Об этом редакции TourDom.ru рассказали в трансферной компании.

Время бесплатного пребывания машин у Терминала 2 теперь увеличили с 15 до 30 минут. Кроме того, в аэропорту начали расширять парковочную зону для микроавтобусов и VIP-транспорта – работы стартовали уже вечером после митинга водителей. Также планируется организовать дополнительные въезды на стоянку, чтобы уменьшить заторы и сделать движение более свободным.

«Теперь водители меньше рискуют получить штраф из-за превышения прежнего 15-минутного лимита», – пояснил представитель трансферной компании Данил.

Главное изменение для пассажиров, по словам перевозчиков, касается сокращения времени ожидания. Туристов, заказавших индивидуальный трансфер, встречают в терминале с табличкой принимающей стороны или транспортной компании. После встречи сотрудник сразу связывается с водителем, и пока пассажиры идут к месту посадки, автомобиль обычно уже успевает подъехать.

Как пояснили в компании, расстояние от зоны ожидания машин до парковки Терминала 2 составляет около 800–900 м, поэтому дорога занимает совсем немного времени – обычно 2–4 минуты. «За вчерашний день мы встретили более 30 семей, – рассказал Данил. – В среднем пассажиры оказывались в машине через 3–10 минут после выхода из терминала».

В транспортных компаниях отмечают и еще один плюс новой схемы: пока туристы идут к месту посадки, водитель успевает подъехать с уже включенным кондиционером, поэтому пассажиры садятся в охлажденный автомобиль.

При этом участники рынка не исключают, что система индивидуальных трансферов в аэропорту Антальи продолжит меняться и адаптироваться к текущим условиям.

Ранее TourDom.ru писал, что новые правила индивидуальных трансферов вызвали пробки при заезде и выезде с парковки у Терминала 2 в аэропорту Антальи. В результате пассажирам прибывающих рейсов приходилось ждать заказанных машин от 10 до 30 минут.