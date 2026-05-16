Появились выгодные билеты во Вьетнам

Заметили в системах онлайн-бронирования выгодные по цене билеты во Вьетнам из региональных городов.

Места на чартерном рейсе AZUR air отправлением послезавтра, 18 мая, из Тюмени в Нячанг предлагаются за 12,2 тыс. руб., включая багаж (здесь и далее указаны наличие и тарифы, актуальные по состоянию на 19:00 16 мая. – Ред.).

За такую же стоимость можно приобрести билеты на вылет этой авиакомпанией в Нячанг 20 мая из Омска.

Возвращаться с вьетнамского курорта в Тюмень туристам дешевле всего через неделю, 25 мая, комбинацией рейсов перевозчиков Sunday Airlines и SCAT с двухчасовой пересадкой в Шымкенте: 17,9 тыс. руб. Перелет туда-обратно обойдется в итоге в 30,1 тыс. руб., что относительно недорого для дальнего маршрута.

Туристам, которые отправятся во Вьетнам из Омска, придется заплатить за путь домой подороже: от 26,3 тыс. руб., если выбрать дату 26 мая и сочетание рейсов Vietjet и Qazaq Air через Астану. Общая цена за round trip составит 38,5 тыс.

Напомним, что Вьетнам стал сенсацией прогнозного рейтинга популярности туристических направлений на летний сезон-2026, подготовленного Службой «БАНКО» на основе опроса топ-менеджеров 500 турфирм Москвы и области. Страна заняла третье место после Турции и Египта и показала лучшую динамику: набрала 14,7% голосов, что на 9,8% больше, чем годом ранее.