Названы главные зарубежные направления россиян этим летом

Эксперты сервиса OneTwoTrip определили наиболее востребованные туристические направления среди граждан России на предстоящее лето. Лидирующую позицию в рейтинге зарубежного отдыха заняла Турция.

В число первых пяти популярных зарубежных направлений также вошли Италия, Франция, Китай и Япония.

Во второй половине первой десятки оказались Таиланд, Испания, Беларусь, Грузия и Венгрия. Согласно сведениям специалистов OneTwoTrip, среднее время заграничной поездки сейчас составляет порядка 5 дней. За одни сутки проживания в отеле российские путешественники отдают около 15 тысяч рублей. Почти 80% клиентов бронируют стандартные гостиницы, хотя одновременно растет интерес к фермерским домам и агротуризму.

Среди главных тенденций летнего сезона аналитики выделили уменьшение горизонта планирования, из-за чего туры теперь покупают всего за 2–3 недели до отправления. Граждане стали аккуратнее расходовать средства и часто занимают выжидательную позицию перед покупкой, несмотря на стабильный курс национальной валюты. Внутри России наибольшим спросом пользуется Черноморское побережье. При этом до 50% от всех внутренних поездок совершается на личных автомобилях.