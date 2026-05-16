Россияне стали использовать игровые клубы Испании вместо хостелов

На гостиничном рынке Испании, прежде всего в Мадриде и Барселоне, фиксируется заметный потребительский сдвиг.

© runews24.ru

По данным корреспондента «Турпрома», местные круглосуточные игровые интернет-кафе, созданные по южнокорейской модели PC Bang, быстро превратились в легальную и ультрабюджетную альтернативу капсульным отелям и хостелам.

Формат предполагает, что посетитель арендует рабочее место с компьютером и геймерским креслом, а также может провести там ночь. Стоимость такого «ночлега по цене кофе» составляет около 8 евро. Для российских бэкпекеров и самостоятельных туристов это стало способом резко сократить расходы на проживание в условиях подорожания классических средств размещения в ЕС.

Как отмечается в материале, новый формат особенно актуален на фоне жилищного кризиса и роста цен на отели и аренду. Игровые ИТ-клубы Мадрида и Барселоны фактически спасают бюджеты путешественников, предлагая минимальный базовый комфорт вместо привычных номеров.