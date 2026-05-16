Вылетающим в Индонезию туристам предлагают заплатить за бесплатные анкеты

Туристы, планирующие поездку в Индонезию, рискуют столкнуться с новыми уловками мошенников с въездными документами. Им предлагают заплатить за оформление бесплатной анкеты, сообщили РИА «Новости» в Ассоциации отелей и ресторанов острова Бали.

© tourdom.ru

Речь идет об электронной анкете прибытия (All Indonesia Arrival Card), которую иностранцы обязаны заполнить перед въездом в страну. На официальных государственных ресурсах эта процедура бесплатная, однако в интернете появились сайты-клоны, которые предлагают «ускоренное оформление» и берут за это деньги – иногда более 100 евро.

По словам представителей ассоциации, такие ресурсы маскируются под официальные сервисы и вводят путешественников в заблуждение. Туристам советуют внимательно проверять адрес сайта и пользоваться только официальными платформами иммиграционной службы Индонезии.

Заполнить форму можно не раньше чем за 72 часа до въезда в страну, после чего система выдает QR-код для прохождения контроля, пояснили в ассоциации. При этом там напомнили, что виза по прибытии или электронная виза для большинства иностранцев остаются платными, но они оформляются отдельно и не связаны с оформлением анкеты.