Повлияет ли сокращение Таиландом срока безвиза на турпоток из России

Сокращение властями Таиланда срока безвизового режима с 60 до 30 дней для граждан более 90 стран, в том числе россиян, не окажет влияния на объем туристического потока из России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный представитель российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

"На основной туристический поток решение об изменении срока безвизового пребывания в Королевстве Таиланд с 60 до 30 дней влияния не окажет. Более 90% россиян, прибывающих сюда в туристических целях, остаются не дольше 20 дней. Средняя продолжительность пребывания по нашей компании составляет 10-11 ночей. У тех, кто привык проводить здесь зиму, остаются альтернативные варианты, например, оформить соответствующую туристическую визу. Так называемые зимовщики составляют значительную часть россиян, проживающих в Таиланде на постоянной основе. Однако эта доля несоизмеримо мала в сопоставлении с общим туристическим потоком из России. Важно еще понимать первопричину изменений: злоупотреблявшие безвизовым режимом, причем это не только граждане РФ, оказались вовлечены в криминальные схемы. Именно это послужило отправной точкой для пересмотра правил безвизового пребывания", - сказал он.

Снетков ожидает сопоставимого с 2025 годом турпотока из РФ в Таиланд, когда королевство посетили рекордные почти 1,9 млн россиян.

"Высокий сезон в Таиланде закончился очень резко из-за обострения напряженности на Ближнем Востоке. Было отменено много транзитных рейсов, в том числе и тех, которыми пользовались россияне. Кроме того, мы сейчас наблюдаем конкуренцию со стороны других стран, которые тоже борются за российского туриста. Речь идет об Индонезии и, прежде всего, Вьетнаме, который предпринимает огромные шаги, чтобы как можно скорее освоить российский туристический рынок. Это и содействие российским туроператорам в расширении полетных программ, и безвизовый режим для россиян продолжительностью 45 дней, и развитие туристической инфраструктуры", - отметил туроператор.

По словам собеседника агентства, "Таиланд продолжит оставаться альтернативой европейским направлениям".

"Особенно он привлекает жителей Сибири и Дальнего Востока: прямые рейсы из Иркутска, Новосибирска, Владивостока и Хабаровска делают королевство логичной заменой закрытой Европе и более дорогим Мальдивам", - добавил он.

Как ожидается, кабинет министров Таиланда рассмотрит вопрос сокращения срока безвизового пребывания туристов в стране на следующей неделе. Министр туризма и спорта Сурасак Пхантярынворакун ранее отметил, что все ведомства согласились с тем, что "разрешение гостям оставаться слишком долго не соответствует целям туризма и создает лазейку для злоумышленников".