Туристы «ловят сигналы» о возобновлении рейсов Air Arabia

Авиакомпания Air Arabia вновь продлила отмену рейсов из России — теперь до 20 июня включительно. Несмотря на это, туристы продолжают искать признаки того, что перевозчик все же вернется к полетам уже в последних числах следующего месяца.

© tourdom.ru

Поводом для осторожного оптимизма стали сообщения пассажиров о переносах рейсов не на неопределенный срок, а на конкретные даты после 20 июня. В тематических чатах туристы обсуждают письма и уведомления от авиакомпании.

«Нам перенесли рейс с 21 июня на 23-е почему-то. Мы ждали отмены… у нас уже и новые билеты есть», — пишет одна из пассажирок.

Другие туристы также замечают, что перевозчик продолжает подтверждать бронирования и даже называет даты начала полетов. Так, одному из клиентов в WhatsApp* ответили, что рейсы из Екатеринбурга в Шарджу «начинаются с 23 июня».

При этом часть пассажиров продолжает получать уведомления об отмене. Например, туристы с билетами на 20 июня из Екатеринбурга в Шарджу увидели в системе статус canceled, а тем, кто покупал турпакеты с вылетом после этой даты, о снятии рейсов сообщили менеджеры туроператоров.

Пассажирам отмененных рейсов предлагают либо перенос вылета максимум на 7 дней вперед, либо возврат средств или ваучер на будущие поездки.

Добавим, что на сайте авиакомпании и у агрегаторов билеты в конце летнего месяца по-прежнему доступны к продаже. Причем даже на 20 июня, хотя, по сообщению авиакомпании, на этот день рейсы должны быть отменены. Так, перелет из Москвы в Шарджу 20 июня предлагается примерно за 22 тыс. руб., в последующие даты – от 19 тыс.

Эксперты отмечают, что перспективы возобновления полетов зависят прежде всего от ситуации на Ближнем Востоке. Флот Air Arabia преимущественно состоит из самолетов Airbus A320, которые могут выполнять рейсы в Москву в обход закрытого воздушного пространства Ирана только с дозаправкой. Поэтому все будет зависеть от того, откроется ли иранское небо и не произойдет ли нового витка эскалации в регионе.

Ранее мы написали, что «Аэрофлот» объявил о возобновлении регулярной программы между Москвой и Дубаем. Рейсы в ОАЭ начнутся 1 июня.

* принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.