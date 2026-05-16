Власти на Пхукете предупредили туристов о росте числа змей в жилых районах

На острове Пхукет за неделю поймали двух кобр в жилых районах. Власти предупредили жителей и туристов о повышенном риске появления ядовитых змей с началом сезона дождей.Первый случай был зафиксирован 11 мая в комплексе Chalong Miracle Lakeview, расположенном рядом с дорогой Chao Fa West Road. Вторую кобру обнаружили 15 мая в поселке Ek Andaburi поблизости от первого места происшествия, сообщает издание «Новости Пхукета».

Эти локации находятся в Чалонге – популярном районе южного Пхукета, где расположены жилые кварталы, туристическая инфраструктура, фитнес-центры и причалы для морских экскурсий. Власти муниципалитета объяснили, что из-за обильных дождей змеи начинают покидать привычные места обитания и чаще появляются рядом людьми.Судя по опубликованным фотографиям, в обоих случаях речь шла о моноклевых кобрах – одном из наиболее опасных видов змей в регионе, укус которых может привести к летальному исходу. При этом специалисты отмечают, что кобры обычно не проявляют агрессию без провокации. На Пхукете работают специализированные службы по отлову змей. Они есть во всех муниципальных отделениях Департамента предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий, который занимается в том числе отловом опасных животных. Также змееловы работают в пунктах базирования Kusoldharm Foundation – это крупная местная спасательная организация. Специалисты приезжают на вызовы, которые поступают по специальным выделенным номерам телефонов.