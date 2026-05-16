Что путешественникам из России не нравится в Турции

Интерес россиян к переезду в Турцию заметно снижается. По словам релокантов и путешественников, все больше граждан России покидают страну не только из-за роста цен и проблем с документами, но и из-за серьезных различий в менталитете и повседневных привычках местных жителей. Особенно часто подобные истории можно услышать от тех, кто долгое время жил в Стамбуле.

Многие россияне признаются, что первое впечатление от Турции обычно оказывается положительным. Турки активно улыбаются, легко идут на контакт и демонстрируют дружелюбие даже к незнакомым людям. Однако спустя некоторое время часть иностранцев начинает воспринимать такую манеру общения как формальную вежливость, за которой не всегда стоят искренние эмоции.

Отдельным испытанием для приезжих становятся личные вопросы, которые в Турции считаются нормой. Незнакомый человек может поинтересоваться семейным положением, детьми или доходами прямо в очереди в магазине. Для местных жителей это проявление участия и интереса, тогда как многие россияне воспринимают подобное поведение как вторжение в личное пространство.

Еще одной особенностью, о которой часто рассказывают иностранцы, называют эмоциональность турков. По словам релокантов, бытовые ситуации нередко сопровождаются бурным выражением эмоций, громкими спорами и театральными реакциями. Некоторые сравнивают происходящее с сюжетами популярных турецких сериалов, отмечая, что в реальной жизни местные действительно могут очень эмоционально реагировать даже на незначительные конфликты.

Сложности возникают и в деловом общении. Россияне, привыкшие к прямым ответам, жалуются, что в Турции редко говорят категоричное «нет». Вместо отказа чаще можно услышать уклончивые формулировки вроде «посмотрим» или «возможно». Из-за этого иностранцам бывает трудно понять, действительно ли вопрос будет решен или разговор закончился вежливым отказом.

Еще одна тема, которая регулярно вызывает недовольство у приезжих, – отношение ко времени. Опоздания на встречи или перенос дел без предупреждения здесь считаются обычной практикой. Некоторые россияне рассказывают, что ожидание мастеров, доставки или решения бытовых вопросов может затягиваться на дни и даже недели при обещанных полчасах.

Не меньше удивляет иностранцев и сильная зависимость общества от мнения окружающих. По словам живущих в Турции россиян, соседи и родственники активно интересуются личной жизнью друг друга, а репутация семьи имеет большое значение. Внешний образ благополучной семьи, поведение детей и даже бытовые мелочи могут становиться предметом обсуждения в обществе. Так, замеченная дома пыль действительно может стать позором для хозяйки, передает телеканал «Царьград».