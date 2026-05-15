Пассажирка описала турбулентность словами «бортпроводницы истекали кровью»

Пассажирка Alaska Airlines решила засудить авиакомпанию за психологические и физические травмы, которые получила на рейсе в США. Об этом стало известно Daily Mail.

© Lenta.ru

По данным источника, 13 мая 48-летняя Натали Рассел подала иск в Верховный суд округа Кинг в штате Вашингтон. Она заявила, что во время перелета из Сиэтла в Финикс в декабре 2024 года, экипаж направил самолет в зону повышенной опасности и подверг всех, кто находился на борту, серьезному риску для здоровья.

Рассел описала ситуацию в салоне во время турбулентности словами «Бортпроводницы истекали кровью, громко кричали и стонали, явно испытывая сильную боль». При этом пассажиры подпрыгивали на сиденьях и ударялись головами о верхние полки с ручной кладью. Сама пострадавшая травмировала голову, шею, спину и «начала плакать от ужаса».

По словам женщины, когда она выходила из самолета, одна из стюардесс лежала на полу без сознания. Затем четверых бортпроводников госпитализировали. В жалобе Рассел утверждается, что она пережила «психические страдания и шок» и продолжает испытывать боли в шее и скованность движений. Клиентка компании потребовала финансовую компенсацию за полученные травмы, медицинские расходы и моральный ущерб. Сумма необходимого денежного возмещения в документах не указана.

Авиаперевозчик отказался комментировать судебное разбирательство по делу.

«Безопасность — наш главный приоритет. Мы серьезно относимся ко всем сообщениям и инцидентам, связанным с турбулентностью», — добавили в пресс-службе.

Ранее россиянка описала турбулентность в самолете фразой «всеобщая женская паника, орут все». По словам автора публикации, тряска началась на рейсе с тайского Пхукета в Хабаровск.