Малайзия обсуждает запуск рейсов в Москву и Владивосток

Власти Малайзии продолжают обсуждать с российской стороной возможность открытия прямого авиасообщения. Речь идет о потенциальном запуске рейсов из Куала-Лумпура в Москву и Владивосток, а также о полетах с курортного острова Лангкави и из штата Сабах. Об этом сообщил генеральный секретарь Министерства туризма Малайзии Дато Шахаруддин бин Абу Сохот.

По его словам, переговоры пока не завершены и находятся в ведении транспортных ведомств двух стран. Он отметил, что стороны продолжают прорабатывать детали проекта и обсуждают возможные форматы авиасообщения.

В малайзийском Минтуризма уточнили, что на текущем этапе сохраняются сложности, связанные с международными ограничениями, включая вопросы, затрагивающие санкционную политику США.

Ранее в Минтрансе РФ сообщали, что авиакомпания Red Wings ведет поиск партнеров среди туроператоров для организации чартерных рейсов в Малайзию. Параллельно продолжается процедура согласования и аккредитации перевозчика в авиационных органах страны.

Как пояснили в ведомстве, первоначально открытие маршрутов планировалось именно в формате чартерной программы с участием Red Wings. Однако реализацию инициативы временно отложили из-за отсутствия подтвержденного заказчика со стороны туристического рынка.

Кроме того, разговоры о запуске прямого авиасообщения ведутся не один год. Малайзия надеялась, что «Аэрофлот» начнет летать из Москвы в Куала-Лумпур еще в 2022 году. Однако дальше обсуждений дело пока не идет.