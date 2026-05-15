Турпоездки в Китай в апреле подешевели почти на 20%

Стоимость туристических поездок для россиян в Китай в апреле 2026 года снизилась в среднем на 19,4% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных Росстата.

По данным ведомства, турпоездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии за месяц подешевели на 18,8%, в Египет — на 8,4%, в отдельные страны Средней Азии и Белоруссию — на 3,6%. В то же время стоимость путешествий в Турцию выросла на 8,6% по сравнению с мартом.

Цены на речные круизы на территории России за месяц выросли на 11,2%, экскурсионные туры по России — на 5,4%, путевки в дома отдыха, пансионаты — на 5,1%, в санатории — на 3,8%, проживание в гостиницах, мотелях и хостелах — от 1,6% до 4,9%, билеты в музеи и на выставки — на 1,8%, театры — на 0,9%, автобусные экскурсии — на 0,6%. В то же время снизилась стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье России (-1%).