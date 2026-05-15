Отдохнуть почти две недели на Пхукете предлагается дешевле 40 тыс. рублей

В системах онлайн-бронирования появились бюджетные варианты отдыха на таиландском курортном острове Пхукет. Спецпредложения есть по турам продолжительностью 12 ночей с отправлением из российской столицы послезавтра, 17 мая.

Наиболее доступный по стоимости вариант – турпакеты в гостиницу Jiraporn Hill Resort 3*: 74 тыс. руб., то есть 37 тыс. с человека при двухместном размещении (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 16:00 15 мая. – Ред.).

За 77 тыс. на двоих можно отправиться в Phoenix Grand Hotel 3*, а за 80 тыс. – в Kata Sea Boutique 3*. Все указанные варианты расположены в 20–25 минутах ходьбы от моря.

Конечно, дешевле всего предлагаются туры не в самые востребованные гостиницы. Очевидно, таким образом туроператоры реализуют в составе турпакетов остатки мест на чартерном рейсе незадолго до даты вылета.

Для 12-дневного отдыха с 17 мая в популярных объектах 3* потребуется бюджет около 100 тыс. руб. на двоих. Например, в 94 тыс. обойдутся турпакеты в Ibis Phuket Kata 3* (пляж Ката) или в Rawai Princess 3* (пляж Раваи). В сумму до 120 тыс. руб. можно уложиться, выбрав туры в удачно расположенные отели 4*, например в The Nature Phuket 4* (Бухта Калим, 100 м от моря) – 112 тыс. или в Diamond Cottage Resort Kacha Bay 4* (5 минут пешком до пляжей Карон и Ката) – 118 тыс.

Стоимость туров в пользующиеся спросом пятизвездочные комплексы начинается от 160 тыс. руб. за двоих. 12-дневный отдых в Cape Panwa Hotel 5* обойдется в 162 тыс. руб., так же как и в Barcelo Coconut Island 5*, у обоих отелей собственные пляжи. Турпакеты в Pullman Phuket Karon Beach Resort 5* предлагаются за 192 тыс., в Le Meridien Phuket Mai Khao Beach Resort 5* – за 199 тыс.

Туристам стоит учитывать, что на месяцы с мая по октябрь на самых массовых таиландских курортах – Пхукете и Паттайе – сезон дождей. Солнечные дни не гарантированы, в этот период комфортнее в плане погоды отдых на острове Самуи. В рейтингах популярности туристических направлений, подготовленных Службой «БАНКО» на летний сезон – 2026 по итогам опроса более 500 турагентств Москвы и области, Таиланд занял седьмое место, набрав 6,4% голосов.