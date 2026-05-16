В какие даты выгодно лететь на отдых в Анталью

В системах онлайн-бронирования появились спецпредложения туров из Москвы в отели 5* высокого уровня на анталийском побережье Турции.

В некоторых вариантах реально уложиться в сумму до 100 тыс. руб. с человека. Например, туроператор «Интурист» анонсировал турпакеты на шесть ночей в Sueno Hotels Golf Belek 5* за 185 тыс. руб., то есть 92,5 тыс. на одного при двухместном размещении (Здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 17:00 16 мая. – Ред.). Отдых по системе all Inclusive, вылет из российской столицы в Анталью – 19 мая. У Pegas на отправление 21 мая выставлены на продажу туры в Sherwood Exclusive Kemer 5* за 192 тыс. (96 тыс. на человека), а у Anex – в Titanic Deluxe Lara 5* за 199 тыс., в обоих вариантах продолжительность отдыха шесть ночей на условиях ultra all Inclusive.

В ценовом диапазоне 200–250 тыс. руб. на двоих есть предложения поездок на неделю в Gural Premier Belek 5* – 211 тыс. руб. с 19 мая, а также в Dobedan Exclusive Hotel & Spa – 214 тыс. руб., вылет из Москвы 28 мая. Туры в Concorde De Luxe Resort 5* стоят у Библио Глобус 249 тыс. руб., отправление «Аэрофлотом» из столицы 19 мая. У того же туроператора можно купить турпакет на девять ночей в премиальный гостиничный комплекс Rixos Park Belek The Land Of Legends 5* за 293 тыс. руб. (146,5 тыс. на человека), вылет также 19 мая.

Скидки на туры на ближайшие даты составляют от 14% до 28%. По всей видимости, дисконты объясняются традиционным охлаждением спроса в период после окончания майских праздников и до начала июня.

В прогнозном рейтинге популярности туристических направлений на летний сезон-2026, подготовленном Службой «БАНКО» на основе опроса топ-менеджеров 500 турфирм Москвы и области, Турция получила 27,3% и удерживается на первом месте. Ее показатель лишь символически ниже прошлогоднего (27,7 %).

