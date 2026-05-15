Туристы могут сэкономить 20 тысяч на билетах «Аэрофлота» в Дубай

У «Аэрофлота» обнаружилась акция на билеты в Дубай на первые рейсы после возобновления полетов. У туристов, у которых есть 1 тыс. миль, есть возможность сэкономить порядка 9 тыс. на one way.

Так называемые премиальные билеты, которые можно приобрести за баллы программы лояльности с доплатой деньгами, есть на большинстве рейсов нацперевозчика, но их количество ограничено. Да и в целом их суть заключается в том, чтобы оплатить большую часть перелета милями. Сейчас же при попытке найти такие места на рейсах в ОАЭ практически на все даты июня предлагается потратить только 1 тыс. миль и получить дисконт в треть от обычной стоимости. Одним словом, очень похоже на распродажу. Важный момент: скидка не видна при попытке оформить round trip из Москвы в едином бронировании.

По акции билет в ОАЭ можно взять за 13,9 тыс. с багажом. В обычной продаже расценки начинаются от 20,9 тыс. на самый дешевый тариф только с ручной кладью, а с чемоданом до 23 кг перелет обходится уже в 25,2 тыс. На обратные вылеты акция тоже действует – 16,5 тыс. плюс 1 тыс. миль. при прайсе за живые деньги в 27,6 тыс.

Таким образом, с доплатой милями слетать, например, 5–15 июня в ОАЭ можно за 30,4 тыс. руб. вместо 50,5.

Для сравнения: в те же даты билеты у flydubai с багажом обойдутся в 52,3 тыс. А у Emirates – 66 тыс.

