Россия и Танзания готовят соглашение о сотрудничестве в туризме

Россия и Танзания планируют подписать меморандум о сотрудничестве в сфере туризма на форуме «Путешествуй!», который пройдёт в Москве с 10 по 14 июня. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Решетников также сообщил, что Москва заинтересована в запуске прямого авиасообщения между двумя странами, поскольку это должно способствовать росту туристического потока.

По словам главы Минэкономразвития, страны рассчитывают в ближайшее время завершить процедуры, необходимые для вступления в силу нового соглашения о воздушном сообщении.