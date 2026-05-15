Премиальные рестораны Турции шокировали туристов ценами

В Бодруме, одном из самых популярных курортных направлений Турции, стартовал летний сезон, сопровождающийся заметным ростом цен в сегменте люксового отдыха. Роскошные пляжные клубы, рестораны и отели, традиционно привлекающие знаменитостей и состоятельных туристов, в этом году все чаще указывают стоимость услуг в евро, несмотря на действующие валютные ограничения в стране, пишет местное издание Turizm Ekonomi.

Так, вход на один из популярных частных пляжей достигает 230 евро с человека. Меню в отдельных заведениях также демонстрирует резкий рост стоимости: бургер – 42 евро, лахмаджун – 30 евро, салат – 42 евро, пицца – 40 евро.

В гостиничном секторе разброс цен еще более значительный: стоимость проживания начинается примерно от 10 тыс. турецких лир (около 280–300 евро) за ночь, а в ультралюксовом сегменте может достигать 100 тыс. лир (около 2,8–3 тыс. евро) за сутки.

При этом представители туристической отрасли подчеркивают, что в Турции сохраняются и бюджетные варианты отдыха, в том числе недорогие кафе, где можно поесть лахмаджун примерно за 200 лир (около 5–6 евро), а бургер – за 500 лир (около 14 евро). Также власти и местные предприниматели утверждают, что в регионе доступны отели среднего класса, рассчитанные на массового туриста.

Кроме высоких цен в премиальном сегменте, местные СМИ обратили внимание на то, что появление в меню расценок в евро противоречит валютному законодательству Турции. Согласно постановлению Министерства финансов и казначейства страны, расчеты в иностранной валюте запрещены, за исключением отдельных случаев. В ресторанах и кафе прямое указание цен в евро может рассматриваться как нарушение действующего регулирования.