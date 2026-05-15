ОАЭ: как быстро восстановится спрос после отмены ограничений на продажу туров

Руководители туроператорских компаний называют обнадеживающим сигналом высказывание представителя Минэка о том, что ограничения на продажу туров в страны Ближнего Востока скоро могут быть сняты.

© tourdom.ru

При этом опрошенные корреспондентом TourDom.ru участники рынка не ждут сиюминутного восстановления спроса на основное туристическое направление региона – ОАЭ.

«Продажи можно запустить оперативно – эмиратские авиакомпании на низком старте. Однако летом, в самые жаркие месяцы курорты ОАЭ не слишком востребованы. Как правило, едут туристы, желающие сэкономить за счет больших скидок от отелей», – поясняет замгендиректора Anex Яна Муромова.

Кроме того, часть тех, кто рассматривал летний отдых в Эмиратах, уже переориентировалась на Турцию, Мальдивы, другие страны и вряд ли станет оперативно менять планы, отмечает руководитель «Русского Экспресса» Тарас Кобищанов.

Тем не менее зеленый свет на продажи туров нужен туроператорам уже сейчас, чтобы успешно войти в высокий осенне-зимний сезон.

«Необходимо заблаговременно возобновить приостановленные рекламные кампании, совместные маркетинговые акции с офисами по туризму и отелями», – говорит глава «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

Гостиницам на эмиратских курортах, кстати, также потребуется некоторое время, чтобы восстановить прежний уровень сервиса. Как рассказал один из информированных участников рынка, многие объекты размещения уволили или отправили в отпуска часть сотрудников, чтобы оптимизировать издержки в условиях минимальной загрузки. Им придется вновь нанимать, обучать, адаптировать персонал.

Если геополитическая ситуация на Ближнем Востоке станет развиваться по позитивному сценарию, туроператоры не исключают, что осенне-зимний сезон по ОАЭ может стать удачным для российского рынка.

«Партнеры в Эмиратах надеются прежде всего на возобновление турпотоков из нашей страны, а также из Индии», – говорит Дмитрий Арутюнов. «Отельеры будут вынуждены бороться ценой за отдыхающих из России, так как спрос со стороны европейской клиентуры будет восстанавливаться значительно медленнее», – полагает Тарас Кобищанов.

Ранее мы писали о планах отечественных авиакомпаний относительно возобновления рейсов в ОАЭ.