Первый рейс «Кометы» отправился из Сочи в Сухум

Морское пассажирское сообщение вновь запущено между Сочи и Сухумом. Первый рейс в этом сезоне 15 мая выполнило скоростное судно на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович».

В администрации Сочи пояснили, что маршрут будет работать до осени, ориентировочно до октября, при этом график может корректироваться в зависимости от погодных условий. Планируется выполнение рейсов 2 раза в неделю, по вторникам и пятницам.

Городские власти отмечают, что морское сообщение остается одним из востребованных направлений у туристов. Оно позволяет перераспределить пассажирские потоки в пик сезона и частично снизить нагрузку на сухопутные маршруты между курортами.

На текущий сезон запланировано около трех десятков рейсов. Такой объем должен обеспечить регулярность перевозок и повысить доступность поездок между российским и абхазским побережьем.

Судно рассчитано на перевозку до 120 человек и способно развивать скорость более 60 км/ч. Пассажирам доступны кресла авиационного типа, климатическая система, а также технические решения, снижающие уровень вибрации во время движения.

Перевозки выполняются по международному маршруту с обязательным прохождением пограничных и таможенных процедур. Посадка пассажиров осуществляется в Сочи на морском вокзале Северного мола при наличии документов, дающих право пересечения границы.

Стоимость билетов начинается от 2,8 тыс. руб., приобрести их можно в кассах на причале.