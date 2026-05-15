Таиланд ввел карантин для путешественников с повышенной температурой

Таиланд ввел карантин для возможных контактировавших с носителями хантавируса
Национальный комитет по инфекционным заболеваниям Таиланда определил хантавирусную инфекцию в разряд опасных и ввел обязательный 42-дневный карантин для возможных контактировавших с носителем инфекции. Об этом сообщила газета The Nation.
Постоянный секретарь по вопросам здравоохранения Сомрук Чынгсаман указал, что хантавирус внесен "в таиландский список 14 опасных инфекций".
"Имеющие высокий риск заражения будут отправлены на карантин на 42 дня с даты контакта с вероятным или подтвержденным [зараженным] пациентом. При появлении симптомов к ним следует относиться как к предполагаемым пациентам, нуждающимся в изоляции и тестировании", - сказал он."Штамм Андес, вызвавший вспышку на круизном лайнере, не мутировал таким образом, чтобы облегчить передачу инфекции. В настоящее время Таиланд сталкивается с низким уровнем риска, и людям не следует паниковать. Однако наблюдение за путешественниками с повышенной температурой остается необходимой профилактической мерой", - указал генеральный директор Департамента по контролю и профилактике заболеваний Монтиен Кханасават.
Власти Таиланда ранее ввели контроль за прибывающими путешественниками из 13 стран Южной Америки для недопущения распространения хантавируса. Туристы из этих стран должны предоставить заполненную медицинскую форму T-8 на международных КПП санэпидконтроля, прежде чем пройти иммиграционный контроль.
1 апреля круизный лайнер MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, вышел из аргентинского города Ушуайя и взял курс на Канарские острова. На его борту находились около 150 человек, в основном граждане Великобритании, Испании, Нидерландов и США. Всего на судне хантавирус был выявлен у 11 человек, 3 пассажира умерли.
Хантавирусы - семейство РНК-вирусов, которые переносят мыши и крысы. Люди обычно заражаются вирусом при контакте с экскрементами и биологическими жидкостями грызунов. Хантавирусы редко передаются от человека к человеку, за исключением штамма Андес, который может привести к поражению почек и легких. Смертность при таком течении болезни достигает 30-40%.