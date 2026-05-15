Red Wings запустит прямые рейсы из Москвы в Баку с 14 июня

Авиакомпания Red Wings запускает прямые рейсы из Москвы в Баку. Первый вылет из аэропорта Жуковский состоится 14 июня, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Полеты в столицу Азербайджанской Республики будут выполняться два раза в неделю в течение летнего сезона – по средам в 8:00 и воскресеньям в 3:15», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Red Wings задействует на этом направлении российский авиалайнер SSJ 100. Время в пути составит три часа 20 минут.