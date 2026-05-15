Полетят ли российские авиакомпании в Дубай вслед за «Аэрофлотом»?

Новости о возобновлении рейсов «Аэрофлота» в Дубай с 1 июня и возможной скорой отмены Минэком рекомендации не продавать туры на Ближний Восток вызывают вопросы у туристов, а собирается ли кто-то еще из наших перевозчиков возвращаться к полетным программам в ОАЭ.

Как утверждают источники TourDom.ru в авиационных кругах, другие российские компании возобновлять полеты в ближайшее время не планируют. И это подтверждают как официальные комментарии некоторых из них, так и данные в открытых источниках.

В S7 редакции TourDom.ru сообщили, что раньше осени делать этого не собираются: «На текущий момент расписание на летний сезон уже сформировано, поэтому оперативного возобновления не планируется. Тем не менее мы внимательно следим за развитием ситуации на Ближнем Востоке и при изменении обстановки готовы вернуться к рассмотрению вопроса».

Сейчас в системе бронирования доступны рейсы из Новосибирска в Дубай с 31 августа. С 1 октября появляются вылеты из Домодедово, но не ежедневные – лишь дважды в неделю.

Схожие сдержанные настроения можно обнаружить и у других перевозчиков. У них продаются билеты на традиционные осенние даты ближе к высокому сезону в ОАЭ. У «Победы» первая доступная дата из Москвы – 3 сентября. С октября есть по два вылета в день.

«Уральские авиалинии» ближайшие билеты в Дубай продают на 24 сентября из Екатеринбурга. Днем позже предполагаются полеты из Москвы.

У Utair первые доступные рейсы с 29 сентября из Грозного. С 1 октября в список добавляется Москва и Тюмень, с 2-го – Сургут.

Редакция отправила запросы в авиакомпании, предложив прокомментировать ситуацию.

