Ограничение на продажу туров в ОАЭ могут снять в ближайшее время

Решение о снятии ограничений на продажу туров в страны Ближнего Востока может быть принято в ближайшее время. Об этом заявил представитель Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

© tourdom.ru

По его словам, ведомство внимательно следит за развитием ситуации и ходом переговорного процесса. Ключевым условием для отмены действующих ограничений он назвал устранение угроз безопасности для российских граждан.

«Предпосылки для этого есть. Уверен, что соответствующее решение будет принято в ближайшее время», – отметил Никита Кондратьев.

Ограничения были введены 3 марта 2026 года. Тогда Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в ряд стран Ближнего Востока, а туроператорам временно прекратить реализацию турпакетов на фоне обострения ситуации в регионе и рисков для авиасообщения.

Позднее Росавиация, учитывая позицию Минтранса и МИД, отменила рекомендации о приостановке продажи авиабилетов в ОАЭ, а также сняла ограничения на использование воздушного пространства Ирана. На этом фоне авиасообщение постепенно восстанавливается.

Как подчеркнул Никита Кондратьев, рейсы на ближневосточных направлениях уже выполняются с высокой загрузкой. При этом россияне по-прежнему могут самостоятельно организовывать поездки – бронировать гостиницы и приобретать авиабилеты. Ограничения пока распространяются только на продажу комплексных турпродуктов через туроператоров.

Дополнительным сигналом к восстановлению рынка стало решение «Аэрофлота» возобновить регулярные рейсы в ОАЭ. С 1 июня компания вновь начнет выполнять ежедневные полеты из Москвы в Дубай, а с 1 июля частота увеличится до двух в сутки. Продажа билетов уже открыта.