Морепродукты стали одним из главных гастрономических предпочтений российских туристов, отдыхающих в турецких отелях с системой «все включено». Об этом сообщил владелец гостиницы в Анталье Мехмет Уста Бильгинер.

По его словам, гости из России все чаще выбирают блюда средиземноморской кухни, отдавая предпочтение рыбе и морепродуктам. Наибольшим спросом пользуются креветки, кальмары, мидии, а также сибас и дорадо.

Отельер отметил, что за последние годы гостиницы Антальи значительно расширили ассортимент морских блюд в рамках концепции «все включено» именно из-за растущего интереса со стороны российских туристов. При этом традиционные мясные позиции, по его наблюдениям, постепенно уступают место рыбным деликатесам.

В курортных отелях все чаще проводят тематические вечера и гастрономические ужины с акцентом на турецкую и средиземноморскую кухню. Такие форматы особенно популярны среди семейных туристов.

Эксперт также подчеркнул, что интерес россиян к гастрономическому туризму в Турции продолжает расти. Путешественники сегодня обращают внимание не только на пляжный отдых и инфраструктуру, но и на качество питания и гибкость меню в отелях.