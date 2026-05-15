Летать в ОАЭ стало выгоднее

«Аэрофлот» возобновляет рейсы в ОАЭ, а туроператоры выражают надежду на скорое снятие запрета на продажу пакетных туров, называя текущую ситуацию нелогичной. По их словам, в условиях растущего пассажиропотока в проигрыше остается только легальный российский турбизнес. О текущей ситуации рассказали в Ассоциации туроператоров РФ.

Сколько стоят билеты и кто летает

Рейсы будут выполняться с 1 июня на узкофюзеляжных Boeing 737. Самолёты станут летать один раз в день, а с июля — уже дважды. Решение авиакомпании, по мнению туроператоров, говорит о наличии устойчивого спроса на поездки в Эмираты.

В мае улететь в Дубай можно рейсами Emirates из Москвы (от 40 тысяч рублей в одну сторону) и из Петербурга (от 45 тысяч), а также flydubai из Москвы (от 30 тысяч). Etihad Airways выполняет рейсы из столицы в Абу-Даби — билеты от 24 тысяч рублей.

На июнь у зарубежных перевозчиков цены останутся примерно на том же уровне, а у «Аэрофлота» билеты будут начинаться от 22 тысяч рублей.

Туроператоры в проигрыше и ожидании

В одной из туркомпаний рассказали, что самостоятельные туристы активно бронируют жильё в ОАЭ через агрегаторы, тогда как организованный въезд оказался в проигрышном положении. Сейчас в Эмираты едут в основном бизнес-путешественники, а также туристы, которые пользуются самыми низкими ценами на отели с середины марта — таких выгодных тарифов на проживание здесь ещё не было.

«Туристы едут и отдыхают, а мы, туроператоры, ждем, когда отменят действие распоряжения, ограничивающего продажу туров. Проигрывает в итоге только легальный и законопослушный российский бизнес. Хотя именно мы во время кризиса взяли на себя ответственность за туристов: платили, обеспечивали размещение, вывозили за свой счет, и так далее. А возобновить продажи туров мы сможем последними», – поделился собеседник «Вестника АТОР».

Между тем, европейские туроператоры уже могут продавать туры в ОАЭ, так как строгие ограничения для них снимаются.