Куда поедут отдыхать россияне летом 2026 года

У российских туристов по бронированиям и запросам на ближайшее лето лидирует Турция. Ежегодно эту страну посещают до семи миллионов наших соотечественников, включая транзитных пассажиров. Следом по популярности идут Египет, Таиланд и Вьетнам. А на пятой строчке расположился Китай, который стал популярным на фоне отмены виз и увеличения объемов авиаперевозок. Где будут отдыхать россияне этим летом, узнала «Парламентская газета».

© РИА Новости

Абхазия набирает обороты

Основной спрос в этом сезоне по-прежнему приходится на отдых на море как в России, так и за рубежом, рассказал «Парламентской газете» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, стандартная продолжительность поездок составляет от 7 до 14 дней, а сезон отпусков фактически уже начался.

Лидерами по бронированиям и запросам остаются Турция, Египет, Таиланд и Вьетнам. Растет популярность отдыха в КНР на фоне отмены виз и увеличения объемов авиаперевозок. Сохраняется интерес к странам Ближнего Востока, однако для организованного туризма шесть стран этого региона остаются закрыты, пояснил эксперт.

«В топовых направлениях также выделяется Абхазия. Здесь произошли позитивные изменения в правилах выезда: теперь дети до 14 лет могут путешествовать без загранпаспорта — по свидетельству о рождении. Абхазия привлекает как самостоятельных туристов, так и экскурсантов, в итоге общее число поездок может достигать четырех миллионов в год, включая однодневные экскурсии», — сообщил Горин.

На внутренних направлениях самым популярным остается Черноморское побережье. А ярко выраженная тенденция в этом сезоне и в последние годы — путешествия в пределах своего региона и автотуризм, отметил вице-президент РСТ. Около 50 процентов летних поездок внутри страны совершают на личном автомобиле.

При этом в целом зафиксировано снижение активности внутреннего туризма. По итогам майских праздников внутренние поездки сократились на 11 процентов по сравнению с прошлым годом, а в Краснодарском крае и Сочи снижение составило более 20 процентов. Это объясняется короткими и разрозненными майскими праздниками, поздней весной и холодным началом сезона, ограничениями в работе аэропортов по соображениям безопасности, подчеркнул эксперт.

Туристы стали осторожнее

Среди особенностей текущего сезона Горин выделил, что бронирования билетов и отелей, как внутренних, так и зарубежных, россияне стали совершать значительно ближе к дате поездки — за две-три недели. В прошлом году глубина бронирования составляла один-два месяца, напомнил он.

«Также важно отметить, что российский рубль остается устойчивым по отношению к международным валютам, и это позволяет сохранять уровень цен на зарубежные туры. А стоимость авиаперелетов по России даже несколько снизилась — на четыре-десять процентов, несмотря на все сложности», — заявил вице-президент РСТ.

В целом, по его мнению, туристы в 2026 году придерживаются более осторожного поведения, экономят на отпуске, занимают выжидательную позицию из-за неопределенности и ограничений бюджета.

Сейчас туроператоры возлагают большие надежды на открытие организованных туров в страны Ближнего Востока. Это позволило бы разнообразить туристические маршруты и повысить интерес к зарубежным поездкам. Так, из-за геополитической ситуации Саудовская Аравия пока недоступна для путешествий, несмотря на отмену виз. Как только эти ограничения будут сняты, ожидается рост спроса на данное направление, заключил Горин.