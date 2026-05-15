Путешественница сравнила стоимость жизни в Италии и России

Российская тревел-блогерша, переехавшая в Италию, сравнила стоимость жизни в Европе и на родине в 2026 году. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там»«Дзен».

Автор материала отметила, что ее муж-итальянец уже бывал в России, но при посещении страны в текущем году его удивили местные цены.

«Тогда ему и его друзьям показалось, что все было очень дешево и доступно. По их описанию, они шиковали: жили в центре, угощали незнакомцев в барах, ходили по ресторанам каждый день, ездили исключительно на такси. И вот он приехал, ожидая такого же, а цены в супермаркетах уже почти как в Италии», — добавила россиянка.

Супруги остановились в Крыму, так как девушка оттуда родом. После посещения магазина, блогерша привела такое сравнение ценников: литр молока в Италии стоит 1,5 евро (128 рублей), в Крыму — 114 рублей; десяток яиц в европейской стране — 2,5 евро (213 рублей), на российском полуострове — от 60 до 80 рублей; 250 граммов сливочного масла по европейскому ценнику — 2,5 евро (213 рублей), 280 рублей — по местной цене.

Путешественница заключила, что в России стоимость продуктов дешевле, особенно на куриное филе, которое по европейским меркам оценивается в 11 евро (940 рублей). Однако разница в ценообразовании заметно сокращается. Также качество итальянских продуктов, по мнению россиянки, выше.

Также путешественница сравнила аренду жилья в Милане и в столице России.

«В Москве однушка со свежим ремонтом в спальном районе обойдется в среднем в 60-85 тысяч рублей. В Милане за аналогичный комфорт в отдалении от центра придется отдать не менее 1,1 — 1,4 тысячи евро (от 120 до 140 тысяч рублей)», — объяснила блогерша.

