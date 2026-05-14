Эксперт РСТ рассказал, на кого повлияют новые ограничения Италии по визам

Эксперт РСТ Кайль рассказал, на кого повлияют новые ограничения Италии по визам
Итальянские визовые центры в России больше не принимают документы для шенгена от третьих лиц. Это ограничение отразится на путешественниках из регионов, где нет итальянских визовых центров, а также на ряде других туристов. Об этом "РГ" рассказал руководитель визового агентства VISANTIUM, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Егор Кайль.
Ранее визовые центры VMS и AlmavivA сообщили, что с 12 мая не принимают документы через третьих лиц: агентов, курьеров, доверенных лиц, нотариусов и адвокатов.
"Сильнее всего это изменение затронет несколько категорий туристов. Первая категория - туристы из городов и регионов, где нет итальянских визовых центров. Для них личная подача означает дополнительные расходы на дорогу, время, а иногда и проживание в городе подачи. Вторая категория - заявители, которые уже сдавали биометрию ранее и рассчитывали на так называемую безличную подачу, то есть подачу без личного присутствия. Именно для них новое правило меняет привычную модель оформления визы", - говорит Кайль.
Также, по словам эксперта, это ограничение коснется туристов с близкими датами поездки, которые рассчитывали обратиться в агентство или к туроператору, имеющему возможность организовать подачу быстрее стандартной самостоятельной записи. Для таких клиентов последствия могут быть наиболее чувствительными: если личной записи нет на нужные даты, поездка может оказаться под угрозой, добавил эксперт. При этом он отметил, что данное ограничение не столько визовое, сколько процедурное. Требования к комплекту документов, порядок подачи, состав документов, требования к финансовым подтверждениям, бронированиям, страховке, маршруту и цели поездки формально не изменились.
"За последние годы число туристов, обращающихся за визовой помощью к агентствам, выросло. Это связано с несколькими факторами: высокой загрузкой консульств и визовых центров, сложностью записи, увеличением сроков рассмотрения, а также постепенным усложнением требований к качеству документов. Чем сложнее и менее предсказуемой становится процедура, тем чаще заявители предпочитают обращаться к профессиональным посредникам, а не заниматься всем самостоятельно", - сказал он, добавив, что ограничение коснется заметной доли рынка.
На турпродукт это изменение тоже повлияет, но прежде всего в части визовой поддержки, рассказывает эксперт.
"Физическая подача документов за клиента, скорее всего, станет невозможной для большинства компаний. Однако сама визовая поддержка никуда не исчезнет. Подача - это только один этап процесса. Останутся консультации, проверка документов, заполнение анкет, подготовка маршрута, страховки, бронирований, сопроводительных писем и подготовка клиента к личной подаче. Фактически услуга будет перестраиваться из формата "мы все сделаем за вас" в формат "мы полностью подготовим вас к личной подаче, но саму подачу вы проходите самостоятельно"", - отмечает он.
Если для отдельных крупных туроператоров сохранится аккредитованный канал подачи при наличии полного турпакета - например, авиабилетов, отеля и страховки, - их предложение может стать более ценным и уникальным, говорит эксперт РСТ. В таком случае стоимость визовой поддержки у таких участников рынка может вырасти, потому что они смогут предлагать услугу, недоступную большинству других компаний.
"У компаний, которые такую возможность не сохранят, наоборот, визовая часть турпродукта может измениться или частично подешеветь, если ранее в стоимость была включена именно физическая подача документов. Но для туриста это не всегда будет реальной экономией: часть расходов просто перейдет на него самого - дорога до визового центра, время, самостоятельная запись и личное участие в процедуре", - подытожил эксперт.