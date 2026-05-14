Эксперт РСТ рассказал, на кого повлияют новые ограничения Италии по визам

Итальянские визовые центры в России больше не принимают документы для шенгена от третьих лиц. Это ограничение отразится на путешественниках из регионов, где нет итальянских визовых центров, а также на ряде других туристов. Об этом "РГ" рассказал руководитель визового агентства VISANTIUM, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Егор Кайль.

Ранее визовые центры VMS и AlmavivA сообщили, что с 12 мая не принимают документы через третьих лиц: агентов, курьеров, доверенных лиц, нотариусов и адвокатов.

"Сильнее всего это изменение затронет несколько категорий туристов. Первая категория - туристы из городов и регионов, где нет итальянских визовых центров. Для них личная подача означает дополнительные расходы на дорогу, время, а иногда и проживание в городе подачи. Вторая категория - заявители, которые уже сдавали биометрию ранее и рассчитывали на так называемую безличную подачу, то есть подачу без личного присутствия. Именно для них новое правило меняет привычную модель оформления визы", - говорит Кайль.

Также, по словам эксперта, это ограничение коснется туристов с близкими датами поездки, которые рассчитывали обратиться в агентство или к туроператору, имеющему возможность организовать подачу быстрее стандартной самостоятельной записи. Для таких клиентов последствия могут быть наиболее чувствительными: если личной записи нет на нужные даты, поездка может оказаться под угрозой, добавил эксперт. При этом он отметил, что данное ограничение не столько визовое, сколько процедурное. Требования к комплекту документов, порядок подачи, состав документов, требования к финансовым подтверждениям, бронированиям, страховке, маршруту и цели поездки формально не изменились.

"За последние годы число туристов, обращающихся за визовой помощью к агентствам, выросло. Это связано с несколькими факторами: высокой загрузкой консульств и визовых центров, сложностью записи, увеличением сроков рассмотрения, а также постепенным усложнением требований к качеству документов. Чем сложнее и менее предсказуемой становится процедура, тем чаще заявители предпочитают обращаться к профессиональным посредникам, а не заниматься всем самостоятельно", - сказал он, добавив, что ограничение коснется заметной доли рынка.

На турпродукт это изменение тоже повлияет, но прежде всего в части визовой поддержки, рассказывает эксперт.

"Физическая подача документов за клиента, скорее всего, станет невозможной для большинства компаний. Однако сама визовая поддержка никуда не исчезнет. Подача - это только один этап процесса. Останутся консультации, проверка документов, заполнение анкет, подготовка маршрута, страховки, бронирований, сопроводительных писем и подготовка клиента к личной подаче. Фактически услуга будет перестраиваться из формата "мы все сделаем за вас" в формат "мы полностью подготовим вас к личной подаче, но саму подачу вы проходите самостоятельно"", - отмечает он.

Если для отдельных крупных туроператоров сохранится аккредитованный канал подачи при наличии полного турпакета - например, авиабилетов, отеля и страховки, - их предложение может стать более ценным и уникальным, говорит эксперт РСТ. В таком случае стоимость визовой поддержки у таких участников рынка может вырасти, потому что они смогут предлагать услугу, недоступную большинству других компаний.