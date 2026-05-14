Сколько стоят билеты на возобновленные рейсы «Аэрофлота» в Дубай

После сообщений «Аэрофлота» о возобновлении рейсов из Москвы в Дубай проверили, какие варианты доступны в системе бронирования авиакомпании. Напомним, на официальном сайте нацперевозчика предложения на летние даты были доступны еще месяц назад.

Сейчас в июньском расписании «Аэрофлота» значится регулярный SU 0520 с ежедневным вылетом из Шереметьево в 07:05 на Boeing 737-800. Билет в одну сторону по тарифу «эконом лайт» без багажа на первый вылет 1 июня стоит 33 тыс. руб., в другие даты месяца – от 21 тыс.

Round trip можно заказать за 41 тыс. руб. Например, столько стоит перелет с 2 по 9 июня. При выборе тарифа с багажом до 23 кг стоимость увеличится до 49 тыс. Места в классе «бизнес базовый» на тот же период предлагаются за 317 тыс. руб.

Билеты на второй рейс «Аэрофлота» из Москвы в Дубай SU 0526, по состоянию на 15:30 14 мая, были доступны на сайте авиакомпании на отдельные даты июля, в частности на 3, 11, 13–19 числа. Boeing 737 будет отправляться из Шереметьево в 11:00.

Улететь из Москвы в Дубай в июне можно также прямыми рейсами Emirates и flydubai. Стоимость перелета на самолетах арабского лоукостера сопоставима или даже чуть выше тарифов «Аэрофлота». В частности, round trip с 2 по 9 июня предлагается за 44 тыс. руб., а если взять чемодан, дорога обойдется уже в 53 тыс.

Перелет в обе стороны на лайнерах Emirates в те же даты можно забронировать за 65 тыс. руб., в стоимость включен провоз багажа.

До конфликта на Ближнем Востоке «Аэрофлот» выполнял из Шереметьево в Дубай по три рейса в день. По всей видимости, ограничения на полеты иностранных авиакомпаний в аэропорты ОАЭ снимаются поэтапно, как и прогнозировали авиаэксперты.

Напомним, что туроператоры пока не могут продавать туры в Арабские Эмираты, а также отдельные услуги в стране – действует соответствующая рекомендация Минэкономразвития, введенная на период до нормализации ситуации в регионе Персидского залива.

Возобновление полетов «Аэрофлота» по направлению может свидетельствовать о скорой отмене рекомендации МИД РФ воздержаться от поездок в ОАЭ. После этого Минэк, вероятно, также снимет действующие ограничения.