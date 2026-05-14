У туристов, въехавших в Европу через систему EES, возникнут проблемы с визами

У российских туристов, которые успели воспользоваться новой системой въезда в Европу Entry/Exit System, могут возникнуть неожиданные проблемы с получением виз в дальнейшем.

© tourdom.ru

Визовый центр VMS Italy сообщил заявителям, что если у них нет штампов о пересечении границы в загранпаспорте, то при новых подачах на итальянский шенген им будет необходимо «доказать факт поездки в Италию». В этом случае предлагается, например, предоставить копии посадочных талонов. Они позволят консулам подсчитать количество дней нахождения в стране и быть уверенными, что шенген был использован по назначению.

Сложившаяся ситуация выглядит несколько странной. Ведь EES продвигалась как универсальное средство для безопасности въезда в единое пространство через общие границы и должна была автоматически систематизировать все данные.

В первые месяцы работы ее работоспособность вызывала вопросы – люди часами стояли в очередях, чтобы пройти границу по-новому, причем порой это не было альтернативой. А теперь, оказывается, им нужно будет еще и прибегать к дополнительным действиям, чтобы подтвердить свою поездку.

Такой вариант не очень нравится туристам:

«Какая-то странная система у вас – неужели нельзя просто проверить по базе? Зачем она тогда вообще нужна», – обсуждают ситуацию подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Далеко не у всех сохранились посадочные, они ищут другие варианты:

«А талон на такси в Италии подойдет?» Им советуют: «Вот и храните его теперь как зеницу ока, если посадочных нет».

Ранее TourDom.ru писал, есть ли шанс получить шенген у сотрудников «санкционных» организаций.