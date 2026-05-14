В визовом центре Италии нет данных о прекращении подачи на визу через посредников

Визовый центр Италии в Москве (VMS) сообщил ТАСС, что не располагает информацией о необходимости россиянам теперь подавать на визу только лично, без каких-либо посредников.

"Информацией не располагаем. Обращайтесь в генконсульство Италии", - сказали в центре.

ТАСС запросил комментарий генконсульства.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что итальянские визовые центры изменили правила подачи на визу для россиян. По данным ассоциации, теперь соискатели должны подавать на визу лично, без помощи любых третьих лиц.