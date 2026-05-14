«Аэрофлот» возобновит регулярные полеты в ОАЭ

«Аэрофлот» объявил о возобновлении регулярной программы между Москвой и Дубаем. Как сообщили в авиакомпании, рейсы в ОАЭ стартуют с 1 июня.

В течение первого месяца лета перелеты по маршруту Москва – Дубай – Москва будут выполняться ежедневно с частотой один раз в сутки. С 1 июля перевозчик планирует увеличить количество рейсов до двух в день. Продажа билетов уже открыта.

На направлении задействуют самолеты Boeing 737 в двухклассной компоновке с салонами эконом- и бизнес-класса.

Ранее авиасообщение с рядом стран Ближнего Востока корректировалось на фоне обострения ситуации в регионе и периодического закрытия воздушного пространства. В этих условиях авиакомпании были вынуждены пересматривать расписание и маршруты полетов. Возобновление регулярной программы в ОАЭ свидетельствует о постепенной стабилизации полетов на ближневосточном направлении.