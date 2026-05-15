В каких странах российские туристы чаще всего получают травмы

Турция, Таиланд и Египет названы самыми травмоопасными для российских туристов странами. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование страховой компании «Эверия Лайф».

Так, в 2025 году на Турцию пришлось 34 процента всех страховых обращений, на Таиланд — 27 процентов, на Египет — 18 процентов. В рейтинг также вошли страны Европы, СНГ и Азии.

Чаще всего путешественники обращаются за помощью из-за травм (58 процентов) — они жалуются на повреждения связок, ушибы, переломы конечностей, травмы суставов. 24 процента страховых случаев были связаны с временной нетрудоспособностью после несчастных случаев, а 11 процентов — с опасными болезнями.

Ранее сообщалось, что в отпуске россияне чаще всего обращаются за медицинской помощью из-за ОРВИ, гастроэнтеритов и пищевого отравления. По данным аналитиков, 52 процента всех страховок приходятся на Италию, Китай, Россию, Японию и Турцию.