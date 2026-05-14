Туристов в Индонезии могут оштрафовать за съемку «слишком профессионального» контента

Иммиграционная служба Индонезии выпустила новые разъяснения для иностранцев: даже «бесплатная» деятельность во время отдыха может вызвать вопросы у властей, особенно на Бали.

Речь идет о любых услугах или активности, которые формально не оплачиваются, но могут приносить кому-то выгоду. Например, сделать свадебный макияж по бартеру, провести йога-занятие в обмен на бесплатное проживание в ретрите, поучаствовать в языковом обмене, выступить диджеем или музыкантом, снять контент для соцсетей или продвигать чей-то бизнес, пишет The Bali Sun.

В Индонезии объясняют это просто: если деятельность связана с работой, продвижением услуг, рекламой или потенциальной коммерческой выгодой, то обычная туристическая или социальная виза для этого не подходит.

В числе примеров, которые могут вызвать вопросы у миграционных служб:работа визажистов, фотографов и других специалистов; реклама товаров и услуг;создание коммерческого контента для соцсетей; любая деятельность, которая выглядит как работа, даже если за нее не заплатили напрямую.

Иммиграционная служба привела и конкретный кейс. Предположим, иностранец приезжает по туристической визе и бесплатно делает макияж для съемки в соцсетях. Даже если денег никто не получил, такой контент потом может использоваться для рекламы или портфолио, а значит, иметь экономическую ценность. С точки зрения властей это уже не просто «отдых».

В Индонезии сейчас особенно внимательно следят за иностранцами, которые под видом отдыха фактически работают на острове. Если человек бегает по пляжу с профессиональной камерой, снимает рекламу или устраивает коммерческие фотосессии, это может привлечь внимание. Тем более что на Бали за последние годы стало очень много блогеров, фотографов, коучей и SMM-специалистов, которые работают по туристическим визам.

Поэтому тем, кто едет на Бали работать с контентом, проводить съемки, оказывать услуги или участвовать в коммерческих проектах, советуют заранее оформлять подходящую визу – рабочую, бизнес-визу, визу для волонтеров, инвесторов или представителей творческих профессий.