Рай закрывается: облюбованная туристами страна урезает безвиз

Власти Таиланда всерьёз задумались об ужесточении визовых правил для иностранных граждан. Уже на следующей неделе на рассмотрение кабинета министров может быть вынесено предложение о сокращении срока безвизового пребывания с 60 до 30 дней.

© runews24.ru

Как сообщает газета Nation, поводом для пересмотра стали многочисленные случаи злоупотребления безвизовым режимом: иностранцы используют его для длительного проживания, ведения бизнеса и даже участия в противоправной деятельности.

Глава МИД Таиланда Сихасак Пхыангкеткеу отметил, что изначально визовые послабления вводились для поддержки туризма после пандемии, однако теперь власти обеспокоены тем, что эти меры используются не по назначению. В частности, департамент специальных расследований начал масштабную проверку более 11 тысяч компаний в популярных туристических регионах, таких как Самуи и Пханган, по подозрению в использовании подставных схем владения бизнесом иностранцами.

Между тем, россиянин едет на велосипеде из Таиланда в Крым, всего 12 тысяч километров пути