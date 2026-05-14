Отели Турции снизят цены из-за оттока туристов

Цены на Турцию растут из-за стоимости авиабилетов, при этом дефицита рейсов точно не будет, заявил НСН Дмитрий Арутюнов.

© globallookpress

В мае турецкие отели прекращают предоставлять скидки, но в этом году будут исключения из-за снижения спроса со стороны европейских туристов, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Отдых в Турции подорожал на 30% в мае. Рост цен связан высокой инфляцией в самой Турции: за последний год в стране заметно подорожали гостиницы, рестораны, транспорт и другие услуги. Однако на спрос это почти не влияет, сообщил «Базе» эксперт РСТ Михаил Абасов. Более того, на фоне нестабильности в ряде других направлений часть туристов переориентируется именно на Турцию, где сохраняются безвизовый режим, развитая авиасеть и широкий выбор форматов отдыха. Арутюнов объяснил, откуда берется такая статистика.

«Турки каждый год выставляют на сезон довольно высокие цены. Сезон обычно открывается на майские праздники, потом идет низкий сезон, в июне начинается прирост, в июле-августе цены достигают апогея. Но турки смотрят на загрузку. Есть скидки раннего бронирования — цены на 30-40% ниже, если бронировать до начала весны. Потом цены, конечно, растут на такую сумму как раз, а по факту просто закончились скидки», — объяснил он.

По его словам, некоторые отели продлили скидки даже в пиковые даты.

«События, которые произошли на Ближнем Востоке, привели к тому, что европейские туристические сообщества не советуют ездить не только в страны Персидского залива, но еще и в Турцию, и в Египет. Европейцы стараются в этом году выбирать альтернативные направления, поэтому некоторые отели в Турции идут на скидки, чтобы заполнить отели. И еще один фактор — крепкий рубль. В этом году в рублях Турция подешевела, так как рубль рекордно укрепился. В целом отдых в Турции стоит дешевле, чем в Сочи, это происходит на протяжении нескольких лет», — добавил он.

Арутюнов подчеркнул, что цены колеблются из-за стоимости авиабилетов, при этом дефицита рейсов точно не будет.

«При этом растет стоимость перелета, что связано с ростом цен на топливо, керосин. Поэтому глобально говорить о подорожании на 30% нельзя, мы просто вошли в сезон, когда такие большие скидки не могут существовать. Российская авиация сегодня не летает в Париж, Рим, Мадрид и так далее. Поэтому эти самолеты перенаправлены на Турцию в том числе. Если рейсов не хватает, мы добавляем их, также добавляют рейсы турецкие авиакомпании», — заключил собеседник НСН.

На фоне «закрытия» ОАЭ российские туристы активно летят в Таиланд, Китай, Мальдивы и Вьетнам, заявил НСН коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.