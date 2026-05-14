Gulf Air обещает бесплатный интернет для пассажиров всех классов

Бахрейнская авиакомпания Gulf Air начала внедрение спутникового интернета Starlink. Пассажиры некоторых рейсов уже получили доступ к высокоскоростному Wi-Fi прямо во время полета, сообщает The Daily Tribune Bahrain.

Сервис позволяет смотреть видео, пользоваться соцсетями, проводить видеозвонки и работать с облачными сервисами на скорости, сопоставимой с домашним интернетом. Подключать к сети можно сразу несколько устройств.

В авиакомпании заявили, что интернет будет доступен бесплатно для пассажиров всех классов обслуживания. Первыми Starlink начали оснащать самолеты семейства Airbus A320.

По словам главы Gulf Air Мартина Гаусса, запуск Starlink стал важным этапом для перевозчика и должен улучшить качество сервиса на борту. В компании рассчитывают, что новая система обеспечит стабильное подключение на протяжении всего полета – от взлета до посадки.

Бахрейнский перевозчик в начале мая возобновил рейсы из Москвы в Манаму. На этом направлении используют узкофюзеляжный Airbus A320-232