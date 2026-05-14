Авиакомпания «Россия» запускает прямые рейсы из Красноярска в Гуанчжоу

Авиакомпания «Россия» запускает прямые регулярные рейсы из Красноярска в китайский Гуанчжоу. Полеты стартуют 4 июля, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Летать будут 2 раза в неделю: из Красноярска – по вторникам и субботам, обратно – по средам и воскресеньям. Обслуживать пассажиров будут лайнеры Boeing 737.

В авиакомпании рассчитывают, что направление будет востребовано и у туристов, и у тех, кто летает по работе.

Гуанчжоу станет уже пятым городом Китая, куда группа «Аэрофлот» выполняет рейсы из Красноярска. Сейчас из сибирского хаба также можно напрямую улететь в Пекин, Шанхай, Харбин и Санью.

Туристы из других городов России уже могут добираться в Китай прямыми рейсами как отечественных, так и китайских перевозчиков. Самолеты летают из более десятка российских регионов. Например, есть рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Пекин, Шанхай и другие китайские мегаполисы. Из Владивостока и Хабаровска можно долететь в Пекин, Харбин, Далянь и Шанхай. Из Иркутска – в Пекин и Харбин. В китайскую столицу можно добраться из Екатеринбурга, а в Шанхай – из Уфы. Жителям этих городов также доступны авиарейсы на курорт Санья.