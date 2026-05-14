Россияне раскрыли стоимость отдыха во Вьетнаме

Российские туристы побывали во Вьетнаме и раскрыли стоимость отдыха на двоих — за 12 дней проживания в отеле и трансфер они отдали 100 тысяч рублей. Их отзыв об отпуске опубликовали в блоге «Маршруты Выгодных Путешествий» на платформе «Дзен».

Житель России отметил, что Нячанг понравился ему своими ценами. К примеру, за салат с креветками россияне платили не более 300 рублей, за кофе — от 70 до 100 рублей. Полноценный обед в ресторане стоил около 500 рублей.

«Здесь все очень дешево. Я уже даже подумал, может, переехать сюда жить?» — признался турист.

Однако поездку омрачили грязные пляжи. Единственным местом, которое приглянулось путешественникам для купания, оказался берег Камрани.

«Центральный пляж мне максимально не понравился. Народу очень много, сам пляж грязный, и море тоже такое, что лично я купаться там не готов», — подчеркнул россиянин.

При этом обменивать валюту отдыхающие посоветовали в ювелирных магазинах.

«Брали с собой доллары, здесь меняли их в ювелирных. Курс самый хороший», — объяснили соотечественники.

