Во сколько обойдутся «горящие» туры в Бодрум и Мармарис в начале лета

Если с загрузкой отелей на Анталийском побережье Турции в начале лета все в порядке, то на Эгейском, по словам туроператоров, дело обстоит похуже. Тут причина и в погоде – в Анталье тепло наступает быстрее, и в меньшем количестве рейсов в Бодрум, Даламан и Измир из России, и, как следствие, в более серьезных по сравнению со средиземноморской Турцией ценах.

Если в Аланье в начале июня можно найти туры на 7 ночей за 93–95 тыс. руб. (здесь и далее стоимость отдыха на двоих) в трехзвездочных отелях и за 110–112 тыс. в пятизвездочных (не всегда, впрочем, обладающих хорошим рейтингом), то на эгейском берегу нижняя ценовая планка выше. Наиболее доступный вариант в Бодруме, который удалось обнаружить на агрегаторах, – четырехзвездочный Bodrum Beach Resort. Здесь 7 ночей с 10 июня будут стоить чуть больше 117 тыс. руб., правда, питание ограничено завтраком. Можно поймать горящее предложение с проживанием в пятизвездочном Ladonia Adakule в Кушадасы недалеко от древнего Эфеса – за 118 тыс. руб. (all inclusive). В Labranda Ephesus Princess 5* в 9 км от города Кушадасы предлагают отдохнуть за 134 тыс. руб. (это цена за 6 ночей по системе «все включено»).

В Мармарисе, расположенном почти на стыке Эгейского и Средиземного морей, есть варианты подешевле, но не радикально. Например, 7 ночей в Mirage World Hotel 5* на берегу бухты Ичмелер обойдутся в 127 тыс. руб. («все включено»).

Премиальные отели, разумеется, стоят гораздо дороже. За 6 ночей в Radisson Collection Bodrum 5* придется заплатить 367 тыс. руб. (из питания только завтрак), в Rixos Premium Bodrum 5* – 390 тыс. руб., в Maxx Royal Bodrum Resort 5* – 587 тыс. руб. (в обоих случаях – «все включено»).

