В Беларуси запускают масштабное расширение санаториев

Туристическая отрасль Беларуси - в процессе больших перемен: на ближайшие пять лет поставлена задача придать ей статус национального проекта и одного из лидеров экономики. В первую очередь продолжит развитие инфраструктура: собираются построить и реконструировать около 100 объектов. А некоторые важные изменения будут видны невооруженным глазом уже в сезоне-2026.

Спрос на оздоровление

Перезагрузка отрасли предусматривает как дальнейшее развитие внутреннего туризма, так и увеличение потока зарубежных гостей, в первую очередь, конечно же, россиян. У них, к слову, один из любимых видов отдыха в Беларуси - оздоровление в санаториях. В 2025 году гости из РФ составили здесь 93%от общего числа зарубежных посетителей. Нынешних мощностей здравниц уже не хватает для полного удовлетворения спроса. Поэтому решено увеличить количество мест в белорусских санаториях к 2030 году на треть.

- Это перспективное направление, прибыльный бизнес, - отмечает директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. - Новые объекты появятся во всех областях страны. Они будут построены, в том числе, на территории действующих здравниц. И все это - с привязкой к природному потенциалу: там, где есть месторождения минеральных вод, лечебной грязи, а также рекреационная местность, которую можно использовать для климатотерапии. Иными словами, там, куда стремятся отдыхающие.

Например, на территории санатория "Приозерный", одной из жемчужин курортной зоны озера Нарочь, уже завершается строительство уникального экокомплекса премиум-класса "Лесная деревня". Это современные коттеджи для тех, кто ценит и уединение, и полноценный оздоровительный сервис.

Также в районе Нарочи ведется строительство спа-комплекса на территории санатория "Сосны" - его планируется открыть в конце 2026-го.

Помимо нового строительства продолжается реконструкция номерного фонда. Работы ведутся в большинстве санаториев. Цены при этом собственники объектов стараются не задирать: доступность оздоровления - одна из причин его растущей популярности в Беларуси. Средние цены на пребывание на протяжении ряда последних лет сопоставимы с уровнем инфляции в стране, а следовательно, прозрачны и предсказуемы.

Направление - в регионы

Одна из важных задач - увеличение номерного фонда гостиниц. В пиковые периоды года мест в отелях катастрофически не хватает. Национальное агентство по туризму, которое курирует отрасль с 2026 года, сформулировало задачу на среднесрочную перспективу: инвестиции в развитие должны быть точечными и приходить туда, где прогнозируются стабильный спрос, туристический поток и где можно генерировать реальную выручку. В планах на пятилетку, в частности, - создание двух крупных объектов на Августовском канале, первом искусственном водном пути в Европе. Этот объект посещают большинство туристов, приезжающих в Гродненскую область. Здесь появятся глэмпинговый центр, а также гостиничный комплекс с рестораном, полями для игры в гольф и другими объектами инфраструктуры, позволяющими задержаться тут дольше чем на полдня.

Главной точкой притяжения большинства туристов сегодня остается Минск. Но не столицей единой жив путешественник: регионы начинают тянуть одеяло на себя. Один из примеров - популярные у россиян речные круизы по Припяти, а это юг страны. Турпотенциал Припятского Полесья, к слову, планируется развивать. Здесь должны появиться современные гостиницы среднего ценового сегмента, санатории и спа-курорты.

Готовы оттянуть на себя часть турпотока белорусские заповедники и национальные парки. В частности, в Березинском биосферном заповеднике к 100-летнему юбилею преобразили территорию центральной усадьбы. В одном из гостиничных комплексов появилась спа-зона. Расширилась тематика туров выходного дня, все больше востребованы байдарочные сплавы и велосипедные маршруты. Среди центральных массовых событий лета - мифологический фестиваль "Шлях Цмока", который проведут и в 2026-м, сценарий находится на стадии проработки.

Национальный парк "Беловежская пуща" - жемчужина Брестчины. В этом сезоне тут открывают новый маршрут - байдарочный. В конце мая завершается реконструкция исторического дома графа Тышкевича (в наши дни это гостиница), в ближайших планах - постройка новой резиденции белорусского Деда Мороза.

В год 40-летия аварии на Чернобыльской АЭС возрос интерес к посещению Полесского государственного радиационно-экологического заповедника в Гомельской области. Если в 2018-м заповедник посетили три группы туристов (18 человек), то в 2025-м - уже 231 группа, а это около 3,2 тысячи человек, из них более тысячи - иностранные гости.

Знакомые незнакомцы

Наряду с экскурсионным туризмом в Беларуси продолжает активно развиваться промышленный. В топе посещений - столичные машиностроительные гиганты: БелАЗ МТЗ, МАЗ. Экскурсии на промпредприятия, главным образом легкой и пищевой промышленности, традиционно включаются в состав экскурсионных программ по регионам, новые предложения появились и в этом сезоне. Но даже не все профессионалы отрасли знают, что некоторые объекты уже готовы предложить поистине уникальный турпродукт. Один из примеров - предприятие "Гранит" в Брестской области. Ежегодно около 11 тысяч человек с удовольствием знакомятся с работой знаменитого гранитного карьера "Микашевичи". Экскурсантам предлагается посетить смотровую площадку, полюбоваться местными водопадами, осмотреть карьерную технику, а также прокатиться на БелАЗе и побывать в кабине гигантского шагающего экскаватора. Недавно "Гранит" открыл интерактивный музей с иммерсивным кинотеатром.

Отличилась в этом сезоне и Белорусская железная дорога (БЖД). В середине мая стартует пробный сборный тур в Брест с посещением местного музея железнодорожной техники, с экскурсией на терминал, где перегружают многотонные контейнеры, с изучением процесса ремонта и обслуживания подвижного состава. Изюминкой путешествия станет визит на станцию Брест‑Восточный с демонстрацией движения действующего паровоза серии Р, который выпускался в начале ХХ века. Ожидают на БЖД и увеличения числа рейсов туристического поезда "Белорусский вояж" из России - в рамках российско-белорусского проекта гости посещают знаковые исторические места Беларуси.