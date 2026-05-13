Есть ли шанс получить шенген у сотрудников «санкционных» организаций

Туристы, желающие отправиться в Европу, спрашивают: если работодатель находится под санкциями ЕС, есть ли шанс получить шенген? Статистика, опубликованная в тематических чатах, показывает: как правило, это не становится препятствием для разрешения на въезд на территорию Евросоюза.

«Работаю в Росатоме более 15 лет, получила зимой визу Франции». «Итальянцы выдали шенген под поездку в мае. Один из нас сначала служил в силовых структурах, сейчас – в банке под санкциями». «Друг работает на оборонном госпредприятии с секретностью. Греческую визу поставили, причем в чистый паспорт», – рассказывают туристы.

Но есть и отрицательные примеры: те же греки отказали сотруднику организации, включенной в санкционные списки, но не имеющей отношения к ВПК, сославшись на пункт 9 Визового кодекса Европейского союза – «угроза международным отношениям». Впрочем, дело может быть не в месте работы, а в том, что консул почему-то заподозрил намерение задержаться в Еврозоне дольше заявленного срока или просто выполнял установку по отказам.

А консульство Италии в середине апреля не выдало визу жительнице Санкт-Петербурга, удаленно сотрудничающей с «санкционной» компанией. Правда, это был уже пятый отказ подряд (до этого отрицательный ответ выдали та же Италия и еще 3 страны), так что шансы соискательницы изначально были практически равны нулю. Опытные туристы советуют повторно пытаться получить шенген именно в той стране, которая первой не разрешила въезд, так как в других государствах, увидев вердикт соседей, зачастую даже не разбираются в его причинах.

Кто-то пытается скрыть факт «неудобной» работы, представляясь самозанятым или безработным. Но это чревато отказом по пунктам 11 и 12 Визовых правил ЕС – сомнения в подлинности и достоверности представленных документов.

По словам визовых агентов, чаще всего получению «штампа» мешают недостаточное количество средств на счетах, подозрительные с точки зрения консульств маршруты, а также фиктивные брони билетов и отелей.

Формулировка, закрывающая россиянам дорогу в ЕС из-за работы на госслужбе, в силовых структурах или подсанкционных организациях, тоже имеется – она изложена в пункте 7 Визовых правил: угроза национальной безопасности. Но ее используют достаточно редко.