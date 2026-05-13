Прямые рейсы из Москвы на Занзибар обещают уже в конце мая

Авиакомпания Air Tanzania собирается летать из Москвы в Дар-эс-Салам с промежуточной посадкой в аэропорту Занзибара. Расписание появилось на онлайн-табло аэропорта Внуково. Согласно имеющейся информации, первый полет назначен на 28 мая, рейсы планируются 3 раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.

Правда, билетов до сих пор нет в продаже. И даже на сайте перевозчика Москву в списке пунктов назначения мы не нашли. И это заставляет профессионалов турбизнеса сомневаться в серьезности намерений авиакомпании.

«Чтобы рейс, назначенный на 28 мая, улетел, полностью укомплектованный туристами, нужно его активно анонсировать минимум с 28 марта. Но никакой рекламы нигде нет, предложений туроператорам тоже не поступало», – рассказал TourDom.ru руководитель «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

Настораживает и то, что планы у Air Tanzania меняются стремительно: еще 10 мая заявлялось: летать будут из Дар-эс-Салама через Сейшелы. Но уже 11 мая маршрут изменился на «Москва – Занзибар». А теперь его снова продлили до Дар-эс-Салама : в аэропорту Абейд Амани планируется промежуточная посадка.

«Уже несколько лет обещают прямой рейс, и его все нет», – напоминает турагент из Балашихи Екатерина Болгова.

«Пусть начнут и подтвердят серьезность намерений», – говорит Дмитрий Арутюнов, отмечая, что пока планы перевозчика носят политический характер, а не коммерческий.

При этом и туроператоры, и турагенты подчеркивают: народ хочет в Занзибар. Самые упорные сейчас добираются через третьи страны. Если прямые рейсы все-таки появятся, желающих будет гораздо больше.

Напомним, Air Tanzania – это национальная авиакомпания Танзании (100% акций принадлежит правительству страны), основанная в 1977 году. Штаб-квартира расположена в Дар-эс-Саламе, а хаб – в международном аэропорту имени Джулиуса Ньерере.

Среди международных маршрутов – Дубай, Мумбаи, Гуанчжоу, Найроби. В Европу пока не летает. Рейсы в Москву должны стать первыми в эту часть света. Авиапарк Air Tanzania включает 16 самолетов, в том числе три Boeing 787-8 Dreamliner для дальних перелетов. Средний возраст флота составляет около 7,5 года.